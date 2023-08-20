Несколько улиц Москвы перекрыли из-за спортивных мероприятий

В городе проводят соревнования по триатлону, легкоатлетический забег и полумарафон

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Несколько улиц в разных районах Москвы перекрыли для движения автомобилей в связи с проведением соревнований по триатлону, легкоатлетического забега и полумарафона. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департаменте транспорта.

"Сегодня в связи со спортивными мероприятиями в разных районах города будет временно закрыто движение для транспорта", - отмечается в публикации.

Так, до 13:00 будет недоступен для движения участок Крылатской улицы. Это связано с проведением соревнований по триатлону.

Кроме того, до 11:30 в связи с легкоатлетическим забегом "Динамо бежит" закрыт проезд по нескольким улицам в районе Московской аллеи. Также до 12:30 временно закрыто движение для транспорта на части набережных в центре города в связи проведением полумарафона "Лужники".