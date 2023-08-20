20 августа, 06:48

В Донецке назвали улицу именем Дарьи Дугиной

Врио главы ДНР Денис Пушилин напомнил, что журналистка неоднократно бывала в республике и помогала донести правду о происходящих событиях

ДОНЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Имя погибшей в результате теракта журналистки Дарьи Дугиной присвоено одной из улиц Донецка, сообщил в Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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"Год назад ушла из жизни Даша Дугина... Преступный киевский режим оборвал ее жизнь терактом, - написал Пушилин. - В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу ее именем. Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы ДНР Александра Захарченко".

Пушилин напомнил, что Дугина неоднократно бывала в ДНР, помогала донести правду о происходящем в республике. "Такое увековечение памяти не случайно. Она для нас тоже герой. Мы ее будем помнить, потомки наши будут ее помнить - она этого достойна", - отметил Пушилин. 

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УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеРасследование гибели дочери Александра Дугина
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