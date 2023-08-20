В муниципалитете Иркутской области подмыло трассу

В Казачинско-Ленском районе действует режим ЧС

ТАСС, 20 августа. Участки автомобильной трассы Усть-Кут - Уоян подмыло в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, где ранее из-за угрозы подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

"Есть риск подъема воды в Киренге и подтоплений пониженных участков местности. Уже вышли из берегов реки Кунерма и Умбелла. Они подтопили участки трассы Усть-Кут - Уоян. Сейчас там работает спецтехника", - сообщил губернатор. По его словам, на 278-м км автодороги частично размыло дорожное полотно. На 265-м км трассы движение закрыто. Подмыло подходы моста через реку Кунерма. Работа на месте разлива рек продолжается, вода прибывает. Власти рекомендуют воздержаться от поездок в сторону Северобайкальска в Бурятии, где также река, вышедшая из берегов, размыла железнодорожные пути.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что в реке Киренге 20-21 августа ожидается поднятие уровня воды в районе села Казачинского до 240-270 см при критической отметке в 250 см. В районе ввели режим ЧС.

В Казачинско-Ленский район направили Северный поисково-спасательный отряд региональной пожарно-спасательной службы и оперативную группу регионального главка с беспилотными летательными аппаратами для мониторинга обстановки. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части и подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда.