20 августа, 07:05

Город Санья на Хайнане расширяет плантации нового сорта ананаса с ароматом манго

Из-за сравнительно скромных масштабов этот сельхозпродукт пока редко можно встретить на местном рынке

ХАЙКОУ /Китай/, 20 августа. /ТАСС/. Город Санья на острове Хайнань постепенно расширяет плантации для выращивания нового сорта ананаса с ароматом манго. Об этом сообщила газета "Наньго душибао".

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"Манговый ананас - новый необычный тропический фрукт, который был завезен в Санья и выращивается в здешних условиях", - прокомментировало городское управление деревни и сельского хозяйства.

Этот сорт ананаса, как отмечается, благодаря своим особым вкусовым качествам приобретает в КНР все большую популярность. На территории материкового Китая его выращивают главным образом на Хайнане. Однако из-за сравнительно скромных масштабов этот сельхозпродукт пока редко можно встретить на местном рынке.

"Недавно мы ввезли 700 саженцев, каждый по 30-50 см в высоту, ствол примерно 3-4 см в диаметре. Они хорошо тут приживаются", - сообщила Академия тропического сельского хозяйства Санья.

Агрономы и крестьяне на Хайнане приступили к выращиванию мангового ананаса несколько лет назад. Он отличается особым ароматом, более сладкий и сочный, имеет золотистую нежную мякоть. Этот сорт был ввезен в самую южную китайскую провинцию с острова Тайвань. 

Теги:
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