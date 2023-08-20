Казахстанские спасатели помогли спуститься со скалы туристке из России

Женщина скатилась с обрыва в Уйгурском районе в Чарынском каньоне на расстояние около 500 м

АСТАНА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники департамента по ЧС Алма-Атинской области Казахстана помогли спуститься со скалы в Чарынском каньоне туристке из России. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"20 августа с 02:00 часов (23:00 мск 19 августа - прим. ТАСС) силами спасателей оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС Алматинской области проводились работы по эвакуации со скалы гражданки России, 1990 года рождения. Женщина скатилась с обрыва в Уйгурском районе в Чарынском каньоне (Красные скалы) на расстояние около 500 м и не могла самостоятельно подняться", - говорится в сообщении.

Спасательная операция завершилась в 07:17 (04:17 мск). По словам туристки, она просидела на скале 11 часов, поскольку высоко забралась, и ночью ее было трудно обнаружить. Россиянка приехала в горы с друзьями из Алма-Аты.