Мишустин поздравил работников воздушного флота России с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ отметил важность гражданской авиации в отечественном транспортном комплексе

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов воздушного флота России с профессиональным праздником, отметив важность гражданской авиации в отечественном транспортном комплексе. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте правительства.

"Сегодня в условиях внешних санкционных ограничений российский авиакомплекс продолжает развиваться. Расширяется маршрутная сеть полетов, прокладываются новые воздушные трассы, вводятся в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы", - отметил глава правительства, добавив, что в том числе ведутся работы по модернизации технического парка, наземной инфраструктуры аэропортов, а также внедряются перспективные технологии аэронавигационного обслуживания.

"Воздушный флот является важнейшей составляющей отечественного транспортного комплекса. Благодаря вам обеспечивается территориальная связанность страны, рост экономики, благополучие миллионов граждан", - говорится в поздравлении.

Премьер-министр назвал современную авиацию надежным и удобным способом передвижения, который позволяет быстро преодолевать огромные расстояния, а также своевременно добираться до пункта назначения. Он добавил, что благодаря авиации возможно быстро перевозить различные грузы, в том числе в труднодоступные регионы. "Вы выполняете очень важную миссию - принимаете участие в тушении лесных пожаров, проводите аварийно-спасательные работы, оказываете экстренную санитарно-медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях", - подчеркнул Мишустин.

Мишустин назвал достижения отечественного воздушного флота результатом труда инженеров, конструкторов, пилотов, бортпроводников, авиадиспетчеров, а также сотрудников наземных служб. Он подчеркнул, что каждый из работников отрасли является профессионалом своего дела, который может решать сложные задачи, а также проявлять высокую ответственность и мужество в экстремальных условиях и обеспечивать безопасность полетов.

"В этот праздничный день хочу выразить особую признательность ветеранам отрасли, которые передают опыт молодым специалистам и являются примером преданности призванию", - заключил Мишустин, пожелав всем новых успехов и достижений, а также удачи, здоровья и благополучия.

О празднике

День Воздушного флота - профессиональный праздник авиаторов и работников авиационной инфраструктуры России. В соответствии с постановлением президиума Верховного совета РФ от 28 сентября 1992 года он отмечается ежегодно в третье воскресенье августа.