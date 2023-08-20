В Полтавской области демонтировали памятник Мичурину

Монумент располагался в селе Михновцы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Бюст русского и советского биолога Ивана Мичурина демонтировали в селе Михновцы Полтавской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

"Михновцы возле Лубен Полтавской области. Демонтирован памятник Мичурину", - говорится в сообщении.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Минкультуры Украины заявило, что в 2022 году переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.