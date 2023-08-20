В Приамурье заработал музейный комплекс в копии Албазинского острога

Работа над проектом велась три года

ТАСС, 20 августа. Музейный комплекс - реконструкция Албазинского острога - начал работу на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, сообщается на сайте правительства Амурской области.

"Сегодня на полигоне ДВОКУ начал работать музейный комплекс в копии первого поселения русских на Амуре - Албазинского острога. Старт работы дали в рамках патриотической акции, посвященной Дню государственного флага России", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, работа над проектом велась три года. "В создании копии Албазинского острога участвовали сотни людей: археологи, историки, строители, проектировщики", - цитируют в правительстве Орлова.

В день открытия в комплексе показали театрализованное представление, в копии острога выставили исторические экспозиции.

"На полигоне ДВОКУ, где также расположен парк "Патриот", в рамках акции, посвященной Дню государственного флага организован показ военной техники, стрелкового оружия и военного оборудования. Свои навыки и мастерство на площадках продемонстрировали рота почетного караула, морские пехотинцы и экипажи боевых машин. На отдельных зонах размещены детские игровые площадки, тир, зона сдачи норм ГТО, полевая кухня, кроме того, организован пункт отбора на контрактную службу", - добавили в правительстве. Глава региона передал в ДВОКУ квадрокоптеры и рюкзак - подавитель дронов, оборудование будет использоваться для обучения курсантов.

Албазинский острог в Сковородинском районе - первый русский город на Амуре, основанный отрядом Ерофея Хабарова в 1650 году.