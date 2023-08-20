В Центральной России ночью выпало до трех четвертей от месячной нормы осадков

В Москве после полудня 20 августа прогнозируют ливни до 15 мм

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. До трех четвертей от месячной нормы осадков выпало в Центральной России в ночь на 20 августа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минувшая ночь ознаменовалась активизацией грозовой деятельности. Молниевые разряды зафиксировали метеостанции Москвы, Внуково, Домодедово, Подмосковной, Ново-Иерусалима, Наро-Фоминска, Можайска, Серпухова, Коломны, Черустей. Гроза сопровождалась ливнями разной интенсивности", - написал он.

Синоптик добавил, что на ВДНХ выпало 4 мм осадков при месячной норме в 78 мм. "В Подмосковье больше всего заливало осадкомеры следующих метеостанций: Внуково - 9 мм, Ново-Иерусалим - 10 мм, Горки Ленинские - 11 мм, Дмитров и Подмосковная - 13 мм, Домодедово - 16 мм, Михнево - 21 мм, или 32% от месячной нормы осадков", - отметил Тишковец, подчеркнув, что в Центральной России больше всего осадков выпало в Калужской области, а именно 32 мм в Обнинске и 48 мм в Малоярославце при месячной норме 64 мм (75% от нормы).

Он также сообщил, что сегодня в Москве после полудня пройдут ливни, ожидается до 15 мм осадков. "В последующие дни в тылу циклона зарядят по-осеннему холодные дожди - в общей сложности выпадет до 42 мм, или около половины месячной нормы. Понижение температуры продолжится", - сообщил синоптик.

Тишковец также рассказал, что к концу недели по ночам температура воздуха опустится до +6...+11 градусов, в дневные часы температура составит не выше +12...+17 градусов. К следующим выходным, по прогнозу Тишковца, потеплеет до +15...+20 градусов.