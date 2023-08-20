Московские электробусы перевезли 350 млн пассажиров за пять лет

С начала года на электротранспорте в Москве было совершено более 77 млн поездок

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Электробусы в Москве с момента запуска в 2018 году перевезли 350 млн пассажиров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Уже 350 млн поездок совершили пассажиры на наших электробусах с момента запуска в сентябре 2018 года. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов отметил, что сейчас в парке Мосгортранса 1 184 инновационных электробуса, а в городе работает 91 экологичный маршрут", - говорится в публикации.

Ликсутов, чьи слова приводит департамент, добавил, что в городе строятся новые электробусные парки и закупается инновационный подвижной состав. Он также уточнил, что с начала 2023 года на электробусах совершено более 77 млн поездок.