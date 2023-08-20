20 августа, 09:54

В ЛНР заявили об отсутствии детей среди пострадавших при взрыве гранаты в доме-интернате

По словам министра здравоохранения республики Наталии Пащенко, всего пострадали четыре человека

ЛУГАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Дети не пострадали при взрыве гранаты в детском доме - интернате в городе Краснодоне Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщила корреспонденту ТАСС министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

"Пострадавших среди детей при взрыве гранаты в доме-интернате в Краснодоне нет. Пострадали мужчины 1970, 1985 и 1993 года рождения, а также 23-летняя женщина", - сказала она.

В субботу источник в экстренных службах ЛНР сообщал ТАСС, что четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты в детском доме - интернате в Краснодоне. Позже Пащенко проинформировала, что тридцатилетний мужчина, взорвавший гранату в краснодонском доме-интернате, лишился правой кисти, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Трое других пострадавших получили множественные осколочные ранения. 

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