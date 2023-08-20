В ЛНР более 70 жителей стали наставниками в проекте для демобилизованных студентов

Всего участвуют 150 наставников из числа жителей Луганской и Донецкой народных республик, сообщили в АНО "Россия - страна возможностей"

ЛУГАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Свыше 70 жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) стали наставниками в проекте для демобилизованных студентов "Спасибо, братцы!" АНО "Россия - страна возможностей". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президентской платформы.

"В проекте принимают участие 150 наставников из числа жителей Луганской и Донецкой народных республик, 75 из них представляют ЛНР. Среди них преподаватели и менеджеры в сфере образования, государственные служащие, руководители некоммерческих организаций, участники общественных движений, деятели искусства, культуры, гражданские активисты", - сказал сотрудник пресс-службы президентской платформы.

Собеседник агентства отметил, что наставники проекта в конце июня прошли обучение в рамках специальной программы, подготовленной мастерской управления "Сенеж", а также приняли участие в образовательных семинарах от экспертов в области психологии в Луганске.

По его словам, заявочная кампания от демобилизованных студентов Луганской и Донецкой народных республик для участия в проекте еще продолжается. "Между программами для участников из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики никаких отличий нет, но каждый из наставников самостоятельно выстраивает траекторию своей работы с "братцами", опираясь на рекомендованные инструментарии и технологии", - уточнил собеседник агентства.

Проект для демобилизованных студентов Луганской и Донецкой народных республик "Спасибо, братцы!" платформы "Россия - страна возможностей" стартовал в апреле, а его пилотный проект запустили в декабре 2022 года. В рамках него студентам, прошедшим специальную военную операцию, предоставляется возможность получить профессиональную проверку универсальных компетенций, поддержку профессиональной самореализации, мотивацию к позитивному гражданскому служению для развития Донбасса, возможность отправиться в путешествие по России в социально-профессиональной экспедиции и принять участие в групповом социальном творчестве с единомышленниками. В рамках проекта проведена работа по подготовке команды наставников-координаторов, которые выступают организаторами траекторий развития для демобилизованных студентов. Эту работу методически и организационно ведет мастерская управления "Сенеж" - образовательный центр платформы "Россия - страна возможностей".