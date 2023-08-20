В Москве начали благоустраивать территорию у строящихся станций "Яхромская" и "Пыхтино"

По словам мэра города Сергея Собянина, в планах, в частности, улучшить пешеходную и транспортную доступность объектов в радиусе более 2 км

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству начались у строящихся станций метро "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии и "Пыхтино" Солнцевской линии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Начали благоустройство вокруг строящихся станций метро "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии и "Пыхтино" Солнцевской линии. Обеспечим безопасный и удобный проход к вестибюлям станций, в том числе со стороны улицы Летчика Грицевца рядом с "Пыхтино", - написал мэр.

По его словам, кроме благоустройства территорий возле станций, улучшают пешеходную и транспортную доступность в радиусе более 2 км вокруг. У станции "Пыхтино" эти работы выполнены на 70%, а у "Яхромской" - на 85%.