Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре во второй половине дня 20 августа

По прогнозу, порывы ветра достигнут 17 м/с

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Гроза, местами с градом, и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, после 15:00 и до конца суток в столице ожидаются сильный ветер, гроза, местами с градом. При грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - отмечается в публикации.