Размытие железнодорожных путей в Бурятии повысило необходимость изменения закона о Байкале

В республику приехали депутаты Госдумы

ТАСС, 20 августа. Актуальность вопроса принятия изменений в закон об охране озера Байкал резко возросла после размытия железнодорожного полотна в Северо-Байкальском районе Бурятии, из-за чего приостановлено сквозное движение на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В республику прибыли депутаты Госдумы. В рамках их рабочей поездки состоялось совещание с участием председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина по подготовке ко второму чтению законопроектов в отношении Байкальской природной территории.

"Очень актуальный вопрос мы рассматриваем с вами, даже хотел бы сказать, что актуальность резко возросла прямо сегодня, прямо сейчас у нас полностью остановлено движение на БАМе. Вопросы, которые были предусмотрены в первом чтении закона, предусматривающие возможность строительства в сфере защитных и гидротехнических сооружений - вот пример, когда нерешенность вопроса приводит к тому, что последствия имеют колоссальный масштаб, если честно", - сказал Цыденов в начале совещания.

Как отмечал глава Бурятии в своем Telegram-канале, инцидента с дамбой на реке Холодной можно было избежать. "Противоречивость законодательства, как бы направленного на защиту Байкала, не позволила этого сделать в прошлом году. Деньги по линии Минприроды России были выделены, но, к сожалению, байкальские ограничительные нормы не позволили провести работы", - сообщил он. Глава региона уточнял, что законопроект позволит возводить очистные сооружения, защитные дамбы, решить проблему с созданием инфраструктуры для туризма и строить в прибрежных поселках водоводы и других.

Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 2030 года провести вырубку деревьев для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные сооружения и дороги, расположенные на берегу Байкала. По мнению инициаторов внесения изменений, это нужно, в том числе, для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.

О ЧС

19 августа в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии ввиду обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по указанному участку железнодорожного пути было закрыто.

В Бурятии 20 августа в связи с разрушением дамбы, выходом реки Холодной из берегов и размытием железнодорожных путей ввели режим ЧС регионального характера на территории Северо-Байкальского района. Был сформирован оперштаб. Ориентировочный срок окончания аварийно-восстановительных работ - 26 августа.