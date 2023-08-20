Пять поездов прибудут с задержкой из-за ситуации на БАМе

На Байкало-Амурской магистрали ранее произошел размыв железнодорожного полотна

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пять пассажирских поездов прибудут с задержкой в конечные пункты назначения из-за закрытия сквозного движения на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в связи с размывом ж/д полотна, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД).

"В связи с закрытием сквозного движения на БАМе из-за размыва железнодорожного полотна в конечные пункты назначения с задержкой прибудут пассажиры пяти поездов", - рассказали в компании.

Задерживающиеся в пути поезда №97 Тында - Кисловодск, №98 Кисловодск - Тында, № 375 Нерюнгри - Красноярск и №376 Красноярск - Нерюнгри направлены к пунктам назначения альтернативными маршрутами в обход размытого участка пути через станции Тында, Бамовская, Чита, Иркутск. Поезд №236 Анапа - Тында проследует до станции Северобайкальск.

"Часть пассажиров с билетами далее до станции Северобайкальск были отправлены от станции Тайшет по альтернативному маршруту в обход размытого участка до станции Тында", - заключили в компании.

Ранее в РЖД сообщили об изменении схемы пассажирского железнодорожного движения в связи с приостановкой сквозного движения на участке БАМа. ФПК для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров в обход размытого участка дополнительно назначила 50 вагонов. Из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в Северобайкальском регионе река Холодная вышла из берегов и подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск - Холодная. Предварительный срок восстановления путей - семь дней.