В Йоханнесбурге завершился VI Медиафорум БРИКС

Участники мероприятия договорились о необходимости укреплять взаимодействие в рамках объединения в целях более полного присутствия на мировом медиапространстве

ЙОХАННЕСБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Участники VI Медиафорума БРИКС, завершившегося в Йоханнесбурге, договорились о необходимости укреплять взаимодействие в рамках объединения в целях более полного присутствия на мировом медиапространстве.

Они провели дискуссию по трем направлениям: "Отстаивание справедливости: роль СМИ в формировании нового мирового порядка", "Укрепление обменов: Роль СМИ в стимулировании экономического роста Африки" и "Содействие инновациям: обязанность СМИ способствовать экологичному развитию". По итогам заседаний был принят план действий на 2023-2024 годы в целях укрепления партнерства между ведущими СМИ стран БРИКС.

На медиафоруме, организованном китайским агентством Xinhua, выступил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. Он предложил коллегам разработать в рамках БРИКС модели координации по защите от информационных атак. Эта инициатива получила поддержку участников медиафорума, среди которых были министры ряда стран БРИКС, государств Африки, а также руководители СМИ объединения.

Медиафорум БРИКС - неправительственная некоммерческая платформа для диалога между ведущими СМИ государств - участников объединения. Учрежден в 2015 году по инициативе китайского агентства Xinhua. Медиафорумы проходят в председательствующей в БРИКС стране.