20 августа, 13:31,
обновлено 20 августа, 13:59

В отдельных районах Москвы меньше чем за час выпало более 40% месячной нормы осадков

Владимир Гердо/ ТАСС
© Владимир Гердо/ ТАСС

В городе действует оранжевый уровень погодной опасности

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Свыше 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы менее чем за час. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Читайте также
В Москве из-за ливня объявили оранжевый уровень погодной опасностиДептранс предупредил о возможных задержках транспорта в Москве из-за непогоды

"В период с 15:00 до 16:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в СВАО (33 мм), САО (30 мм), СЗАО (30 мм). Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком", - значится в сообщении.

Также там уточняется, что бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника.

"Порывы ветра достигали 16 м/с, в некоторых районах зафиксирован град. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными", - заключается в посте.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в Москве 20 августа выпало около трети месячной нормы осадков. 

"В Москве в результате влияния холодного атмосферного фронта прошли скоротечные, но интенсивные ливни. Официальные данные поступят вечером, но частные автоматические метеостанции уже местами - а это северо-восток Москвы и Истринский район - зафиксировали до 28 мм осадков, что составляет 35% от месячной нормы осадков или до трех ведер дождевой воды на метр квадратный", - говорится в сообщении в Telegram-канале​​​​​​. Отмечается, что вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи.

Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности, период предупреждения продлится до 00:00 часов 21 августа. Оранжевый уровень является третьим уровнем погодной опасности. При таком уровне имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация