В отдельных районах Москвы меньше чем за час выпало более 40% месячной нормы осадков

В городе действует оранжевый уровень погодной опасности

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Свыше 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы менее чем за час. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В период с 15:00 до 16:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в СВАО (33 мм), САО (30 мм), СЗАО (30 мм). Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком", - значится в сообщении.

Также там уточняется, что бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника.

"Порывы ветра достигали 16 м/с, в некоторых районах зафиксирован град. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными", - заключается в посте.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в Москве 20 августа выпало около трети месячной нормы осадков.

"В Москве в результате влияния холодного атмосферного фронта прошли скоротечные, но интенсивные ливни. Официальные данные поступят вечером, но частные автоматические метеостанции уже местами - а это северо-восток Москвы и Истринский район - зафиксировали до 28 мм осадков, что составляет 35% от месячной нормы осадков или до трех ведер дождевой воды на метр квадратный", - говорится в сообщении в Telegram-канале​​​​​​. Отмечается, что вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи.

Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности, период предупреждения продлится до 00:00 часов 21 августа. Оранжевый уровень является третьим уровнем погодной опасности. При таком уровне имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.