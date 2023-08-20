Путин поприветствовал участников Международного фестиваля университетского спорта

Президент России назвал мероприятие уникальным явлением

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Путин назвал уникальным спортивным явлением Международный фестиваль университетского спорта с участием университетских команд из государств - участников БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых Государств. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Рад приветствовать вас на Международном фестивале университетского спорта. Ваш фестиваль новое, уникальное явление в международном спортивном календаре. Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания", - говорится в послании главы государства.

Путин подчеркнул символичность того, что "Екатеринбург - город на границе Европы и Азии, один из крупнейших экономических, научных, культурных, студенческих центров России" - стал местом проведения фестиваля, и выразил уверенность в том, что "фестиваль станет одним из масштабных, запоминающихся событий юбилейных торжеств, приуроченных к 300-летию столицы Урала, которое отмечается в эти дни".

Президент также пожелал участникам фестиваля "красивой, бескомпромиссной борьбы, ярких побед и рекордов, а гостям, жителям Екатеринбурга и Свердловской области самых добрых, позитивных впечатлений и эмоций".