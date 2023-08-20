Более половины европейских департаментов Франции объявили оранжевую тревогу из-за жары

Пик жары придется на 22 и 23 августа

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Французские метеорологи объявили на понедельник предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в 50 департаментах на юге европейской части республики. Соответствующие данные были опубликованы в воскресенье на сайте метеорологической службы Meteo France.

В воскресенье оранжевая тревога была объявлена в 49 департаментах Франции и Андорре, в понедельник к ним добавится Приморская Шаранта. Пик жары придется на вторник и среду, температурные рекорды ожидаются в долине реки Рона (до 42 градусов).

В течение дня в нескольких городах были установлены температурные рекорды. В Ниме столбики термометров поднимались до отметки 40,4 градуса по Цельсию, что является рекордным показателем для августа в этом городе, тогда как в деревнях Винсобр (42,1 градуса) и Менд (37,6 градуса), как и в некоторых других населенных пунктах департаментов Дром, Верхние Альпы, Эро и Лозер были установлены абсолютные температурные рекорды.