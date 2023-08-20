Лавров поприветствовал участников и гостей фестиваля университетского спорта

По словам главы МИД РФ, участие БРИКС, ШОС, СНГ в этом мероприятии укрепит дружбу стран

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Участие стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и СНГ в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге поспособствует укреплению дружбы между молодежью этих государств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветственном обращении к участникам и гостям фестиваля, который открывается в воскресенье.

"Россия последовательно выступает за честный, открытый и деполитизированный диалог с другими странами. В этом контексте важным инструментом упрочения духа сотрудничества и взаимопонимания между народами являются и спортивные связи, - указал министр. - Так же считают наши многочисленные единомышленники. Участие в предстоящих играх команд из государств, являющихся нашими партнерами по БРИКС, ШОС и СНГ, - яркое тому свидетельство".

"Убежден, что царящая на фестивале атмосфера здоровой состязательности будет способствовать не только популяризации активного образа жизни, но и дальнейшему укреплению уз дружбы и взаимной симпатии между молодежью наших стран", - отметил глава МИД РФ.

Лавров также назвал символичным тот факт, что "соревнования пройдут в гостеприимном Екатеринбурге - столице Урала, в самом центре Евразии, где исторически пересекались разнообразные традиции и культуры". "Желаю всем вам новых спортивных побед и достижений, ярких впечатлений и интересных знакомств", - заключил министр.

На фестивале, который завершится 31 августа, будут разыграны 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.

Изначально в период с 7 по 19 августа в Екатеринбурге должна была пройти летняя Универсиада, однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта приняла решение о ее переносе. Тогда министр спорта РФ Олег Матыцин заверил, что все объекты, которые строились для Универсиады, будут готовы в запланированные сроки, а позже было принято решение провести в них фестиваль студенческого спорта.