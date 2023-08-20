Кириенко: фестиваль молодежи в Сириусе перечеркнет попытки культурной изоляции РФ

Его участниками станут более 20 тыс. человек из 180 стран, отметил первый замруководителя администрации президента

СУДАК, 20 августа. /ТАСС/. Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года в Сириусе. Это полностью перечеркивает попытки культурной изоляции России - участниками фестиваля станут более 20 тыс. человек из 180 стран, заявил журналистам на фестивале "Таврида. Арт" первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Президент [России Владимир Путин] принял решение, и на следующий год, в марте, там же в Сочи, на Сириусе, в Имеретинской долине, будет проходить Всемирный фестиваль молодежи. <...> Мы уже понимаем, что у нас будут представители более 180 стран, у нас будет более 20 тыс. человек на площадке Сириуса. Во-первых, мне кажется, что это очень важно, потому что это перечеркивает все попытки какой-то культурной изоляции нашей страны. Если творческая молодежь, талантливая, яркая молодежь со всего мира едет в Россию, то могут пробовать нас изолировать, потому что будущее - за этими ребятами, которые соберутся в Сочи", - сказал он.

Кириенко отметил, что Всемирный фестиваль молодежи проходил еще в советские годы, в новейшей истории впервые он состоялся в 2017 году. "К нам со всех стран мира сыпались обращения участников этого фестиваля, которые до сих пор вспоминают. Кстати, связи не прервались, сохранилась дружба, ребята переписываются, общаются, приезжают на различные проекты, такие как международная премия "Мы вместе", - добавил Кириенко.

Пятый фестиваль молодого искусства "Таврида. Арт" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Предполагается, что в фестивале примут участие более 3,5 тыс. молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовано пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт. Молодость" и фестиваль достижений российской науки.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.