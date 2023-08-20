Более 700 представителей новых регионов РФ приняли участие в фестивале "Таврида. Арт"

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко также сообщил об увеличении числа иностранных участников мероприятия

СУДАК, 20 августа. /ТАСС/. Более 700 представителей новых регионов РФ стали участниками фестиваля молодого искусства "Таврида. Арт" в Крыму, сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Увеличивается состав участников. У нас в этом году более 700 человек - это ребята из освобожденных российских регионов: Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья", - сказал Кириенко.

По его словам, также увеличилось количество иностранных участников фестиваля. "У нас впервые такое представительство с учетом того, что это Крым. Все-таки это был российский фестиваль, сегодня можно говорить, что он международный - у нас представители 28 стран на площадке сегодня", - отметил Кириенко.

Пятый Фестиваль молодого искусства "Таврида. Арт" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Предполагается, что в фестивале примут участие более 3,5 тыс. молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовано пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт. Молодость" и фестиваль достижений российской науки. ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.