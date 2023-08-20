Резиденты "Тавриды" займутся организацией Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко добавил, что инфраструктура молодежных центров и система поддержки способствует самореализации подрастающего поколения

СУДАК, 20 августа. /ТАСС/. Резиденты арт-кластера "Таврида" займутся организацией Всемирного фестиваля молодежи, который состоится в 2024 году в Сириусе, сообщил журналистам на фестивале "Таврида. Арт" первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года в Сириусе, его участниками станут более 20 тыс. человек из 180 стран.

"Резиденты "Тавриды" становятся главными авторами, режиссерами культурной программы Фестиваля молодежи и студентов [в Сириусе]. Сейчас на закрытии ["Таврида. Арт"] нас ждет как раз представление резидентов "Тавриды" навстречу Фестивалю молодежи и студентов, потому что они все там будут делать сами", - сказал он.

Кириенко отметил, что запущенная на площадках "Тавриды" инфраструктура молодежных центров и система поддержки способствует самореализации подрастающего поколения. Так, в очередной раз на фестивале распределялись гранты для реализации идей активной молодежи. "Нам есть что показать ребятам, которые приезжают в Россию со всего мира", - добавил он.

Пятый фестиваль молодого искусства "Таврида. Арт" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Предполагается, что в фестивале примут участие более 3,5 тыс. молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовано пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт. Молодость" и фестиваль достижений российской науки.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.