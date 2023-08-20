Российское общество "Знание" запустит конкурс патриотических авторских работ

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что творческие проекты для молодежи имеют большое социальное значение

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российское просветительское общество "Знание" запустит проект "Знание. Авторы", в рамках которого состоится конкурсный отбор лучших творческих работ, посвященных России. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в студии "Знания" на фестивале "Таврида.Арт".

"В каждом из российских творческих проектов огромное число участников. Количество талантливых людей у нас в стране невероятное. И это очень радует, потому что у сегодняшнего молодого поколения главная ценность - самореализация, на втором месте - создать счастливую семью. И то, что главная ценность - найти и реализовать себя, очень круто. Поэтому неслучайно, что целый ряд государственных проектов на это нацелен. Причем они построены на том, что взрослые не навязывают, а скорее открывают все пространство возможностей, а у молодого человека есть возможность самому выбрать", - сказал Кириенко.

Он также отметил, что творческие проекты для молодежи имеют большое социальное значение. "Это проекты, которые меняют и самих людей, и среду вокруг. Меняют жизнь, создавая другой уровень возможностей, другой уровень стандарта. Ведь любая реализованная мечта - то не только счастье человека, который об этом мечтал. Это колоссальное воспитательное влияние, потому что еще сотни и тысячи людей, которые, может, и мечтали, но боялись всерьез поверить в свою мечту, видят успешный пример", - подчеркнул Кириенко.

Прием заявок на участие в новом конкурсе стартует 22 августа и продлится до 15 октября. Авторы смогут направить работы в номинациях "Песни" и "Стихи". Рекомендуемые темы: Россия, ее выдающиеся люди и значимые события. Победители конкурса примут участие в арт-лаборатории, призванной поддержать и продвинуть молодых авторов патриотического контента.