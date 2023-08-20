В Кёльне состоялся автопробег под девизом "Мир с Россией"

По сведениям правоохранительных органов, в нем участвовали около 40 машин

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Автопробег в поддержку России состоялся в Кёльне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ. Об этом сообщил телеканал n-tv.

По данным правоохранительных органов, в пробеге под девизом "Мир с Россией" участвовали около 40 машин. Они были украшены российскими триколорами и флагами СССР. Изначально в мероприятии, заявленном частным лицом, планировалось участие до 200 автомобилей и 1 тыс. человек.

Изначально автопробег должен был проходить в городе рядом с местом проведения фестиваля украинской культуры, однако маршрут был изменен. Каких-либо инцидентов в ходе автопробега зафиксировано не было.

Одновременно в городе прошли две проукраинские демонстрации, одна из которых собрала несколько сотен человек, другая - около 50. Полиция приняла повышенные меры безопасности.