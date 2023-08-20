В Молдавии благоустроили воинское кладбище при содействии правительства Москвы

По словам председателя координационного совета российских соотечественников Алексея Петровича, были установлены гранитные обелиски на 15 братских могилах, проложена аллея из тротуарной плитки и обустроены подходы к захоронениям

КИШИНЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Воинское кладбище в Молдавии благоустроено при содействии правительства Москвы к 79-й годовщине освобождения республики от фашизма. Об этом сообщил председатель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"При поддержке правительства Москвы полностью завершены строительные работы - установлены гранитные обелиски на 15 братских могилах, проложена аллея из тротуарной плитки и обустроены подходы к захоронениям", - написал Петрович. По его словам, силами поискового движения Молдавии была приведена в порядок и благоустроена прилегающая территория и памятный знак в честь погибших здесь уроженцев Казахстана.

Воинское кладбище находится на территории мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм". Он был построен в 2004 году на месте кровопролитных боев на излучине Днестра по инициативе бывшего президента республики Владимира Воронина, а также поддержке правительства Москвы и ряда областей России, Белоруссии и Украины в память об 11 тыс. советских солдат, погибших здесь в ходе Ясско-Кишиневской операции.

На территории мемориального комплекса молдавские поисковики с воинскими почестями перезахоранивают останки советских солдат, которых находят в ходе экспедиций.