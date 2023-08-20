Чартерные рейсы в Таиланд запустили из Сочи

Рейсы будет выполнять авиакомпания Azur Air

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Первый чартерный рейс вылетел из международного аэропорта Сочи в Таиланд, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта города-курорта.

Ранее пресс-служба сочинского аэропорта сообщала, что прямые чартерные рейсы из международного аэропорта Сочи на Пхукет в Таиланде впервые начнет выполнять авиакомпания Azur Air с 20 августа.

"Улетел [самолет], 100% загрузка", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что для международного аэропорта Сочи полеты в Таиланд - это новое направление, ранее полеты по этому маршруту не выполнялись. До 2020 года авиакомпания совершала единичные рейсы в Таиланд из Краснодара, в частности, в Паттайю.

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова входит в топ-5 по объему пассажирских перевозок в стране. На фоне авиационных ограничений, действующих с 2022 года, аэропорт Сочи стал главным южным международным авиахабом России, поскольку является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае. Город Сочи - один из самых популярных российских курортов, по итогам 2022 года турпоток превысил 7,2 млн человек.