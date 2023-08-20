В академии творческих индустрий "Меганом" запустят программы для ветеранов СВО

Их начнут проводить с осени

СУДАК, 20 августа. /ТАСС/. Образовательные программы для ветеранов специальной военной операции начнутся с осени в академии творческих индустрий "Меганом" в Крыму. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе церемонии закрытия фестиваля молодого искусства "Таврида.Арт".

"В академии творческих индустрий "Меганом" с осени начинаются образовательные программы для ветеранов спецоперации, для тех из них, кто выбрал своим призванием и хочет найти себя в мирной жизни в творчестве, образовании, преподавании. Очень здорово, что очень многие ветераны спецоперации, возвращаясь по ранению, идут преподавать в школы. У них есть моральное право, особое право говорить о том, что такое настоящая любовь к своей стране и что такое настоящий патриотизм", - сказал Кириенко.

Он добавил, что сегодня у творческих людей в России формируется новый взгляд, появляются новые идеи, многие из которых представлены на фестивале молодого искусства "Таврида.Арт".

"Конкурс "Автора!" [продюсера и композитора] Игоря Матвиенко, который собрал сотни очень талантливых людей со все страны, которые пишут замечательные песни <…>, очень многие из них посвящены событиям на Донбассе, специальной военной операции, героизму наших ребят, которые защищают свою страну. Проект "Родники" Олега Газманова, в котором десятки тысяч исполнителей присылают песни со всей страны. "Молодые ветра" Дениса Майданова. Очень интересная театральная постановка, которая была на главной сцене, "Вера, надежда, любовь", посвященная героизму женщин спецоперации. Мне кажется, то, что происходит - это реакция творческих людей на запрос, который есть в стране и обществе", - сказал Кириенко.

Пятый фестиваль молодого искусства "Таврида. Арт" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Предполагается, что в фестивале примут участие более 3,5 тыс. молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовано пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт.Молодость" и фестиваль достижений российской науки.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.