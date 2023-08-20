Резиденты "Тавриды" представят культурную программу выставки "Россия" на ВДНХ

Выставка пройдет в ноябре

СУДАК, 20 августа. /ТАСС/. Резиденты арт-кластера "Таврида" готовят культурную программу выставки на ВДНХ в Москве, которая состоится в ноябре. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии закрытия фестиваля "Таврида. Арт", добавив, что также рассчитывает встретиться с участниками "Тавриды" на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе в марте 2024 года.

"С 4 ноября открывается выставка "Россия" на ВДНХ, где культурную программу готовят резиденты "Тавриды", а значит, мы должны увидеться на выставке "Россия" в Москве. А в марте 2024 года мы просто обязаны увидеться в Сочи, в Имеретинской долине, в Сириусе на Всемирном фестивале молодежи. Поэтому фестиваль закрывается, но для каждого из вас все только начинается", - сказал он.

Кириенко поблагодарил всех участников, гостей и организаторов фестиваля "Таврида. Арт" - врачей, партнеров, волонтеров, творческую команду, артистов, тех, кто обеспечивал безопасность мероприятия. Отдельное спасибо он сказал участникам фестиваля и зрителям. "Тавриды" по-другому не бывает, "Таврида" есть только благодаря вам, каждый из вас делает ее уникальной, живой, неповторимой, потому что вы отдаете ей частичку своей души, свои эмоции, свою любовь. Благодаря этому она живая и настоящая", - добавил он.

Пятый фестиваль молодого искусства "Таврида. Арт" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Предполагается, что в фестивале примут участие более 3,5 тыс. молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовано пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт. Молодость" и фестиваль достижений российской науки.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.