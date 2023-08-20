На фестивале "Таврида.Арт" почтили память Дарьи Дугиной

Журналистка погибла вечером 20 августа 2022 года

СУДАК, 20 августа. /ТАСС/. Участники и гости фестиваля "Таврида.Арт" в Крыму почтили память российской журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла год назад от рук террористов, передает корреспондент ТАСС.

В память о смелости и силе духа Дарьи Дугиной на сцене фестиваля "Таврида.Арт" прозвучала песня "По доброй воле" Стаса Море в сопровождении шоу-балета резидентов арт-кластера "Таврида".

Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа Подмосковья. 22 августа в Центре общественных связей ФСБ России ТАСС сообщали, что убийство Дугиной раскрыто. Позже в ФСБ заявили, что причастной к этому преступлению считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. После совершения преступления Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. В спецслужбе уточнили, что для организации убийства Вовк арендовала квартиру в доме, где проживала Дугина. Вовк заочно арестована Басманным судом Москвы. Она обвиняется по п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти).