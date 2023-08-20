Чебурашка станет символом Всемирного молодежного фестиваля в Сириусе

Презентация символа прошла на закрытии фестиваля "Таврида. Арт" в Крыму

СУДАК, 20 августа. Чебурашка выбран символом Всемирного молодежного фестиваля, который пройдет в Сириусе в марте 2024 года. Презентация символа прошла на закрытии фестиваля "Таврида. Арт" в Крыму, передает корреспондент ТАСС.

Во время гала-концерта фестиваля на сцене появилась ростовая фигура Чебурашки с привязанным к нему красным шаром.

20 августа 1966 года вышла сказочная повесть Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья" - первая в цикле произведений о Чебурашке и крокодиле Гене. В 2005 году Успенский объявил 20 августа днем рождения Чебурашки. 1 января в российских кинотеатрах в прокат вышел фильм режиссера Дмитрия Дьяченко "Чебурашка", ставший самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

Пятый фестиваль молодого искусства "Таврида. Арт" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Предполагается, что в фестивале примут участие более 3,5 тыс. молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовано пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт. Молодость" и фестиваль достижений российской науки.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.