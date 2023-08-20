Прощание с Игорем Ясуловичем пройдет в Москве 22 августа

Отпевание артиста пройдет в этот же день в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Прощание с народным артистом России Игорем Ясуловичем, умершим в субботу на 82-м году жизни, пройдет в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) 22 августа. Об этом ТАСС сообщили в театре.

"Прощание с Игорем Николаевичем состоится в театре 22 августа с 11:00 до 13:00 мск, - сказала собеседница агентства. - Отпевание - в 14:30 в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове". Она добавила, что информация по поводу похорон будет объявлена в понедельник.

Игорь Ясулович - актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, педагог и кинорежиссер. В 1962 году окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), в 1974 году - режиссерский факультет того же вуза. Дебютировал в кинематографе, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма "Девять дней одного года". Среди фильмов с его участием "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "По законам военного времени", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!", "Через тернии к звездам", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок" и многие другие.

C 1994 года работал в Московском театре юного зрителя. Являлся художественным руководителем актерского факультета ВГИКа, преподавал в ГИТИСе.

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