Глава РПЦ поручил создать условия для панихид на месте расстрела узников на Соловках

Патриарх Кирилл также сообщил, что в 2029 году планируется широко отметить 600-летие со дня возникновения первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге

ТАСС, 20 августа. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе визита в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный монастырь поручил наместнику обители епископу Озерскому Порфирию создать условия для совершения поминальных богослужений и поклонения паломников на месте расстрела заключенных Соловецкого лагеря особого назначения. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

"Просил бы вас, владыка, обустроить это место, повесить доску с информацией <...> и сделать здесь место поклонения, где совершались бы и молебны, и панихиды, и куда была бы проложена тропа для наших паломников", - приводит слова патриарха РПЦ.

На Соловецких островах в 1923-1937 гг. действовал крупнейший в СССР лагерь принудительного труда для репрессированных по политическим и религиозным мотивам. Известны имена 80 епископов, 400 иеромонахов и священников, находившихся в заключении на Соловках. Около 60 из них канонизированы. Среди них архиепископ Верейский Иларион (Троицкий), архиепископ Воронежский Петр (Зверев), епископ Ковровский Афанасий (Сахаров) и другие.

В ходе визита патриарх также осмотрел ремонтно-реставрационные работы в монастыре, в том числе отреставрированную церковь преподобного Германа, провел рабочее совещание по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага.

В числе прочих вопросов патриарх затронул тему продолжения реставрации Преображенской гостиницы и завершения строительства нового здания музея. Отсрочка проведения соответствующих работ "может обернуться окончательным разрушением и выдающегося памятника, и недостроенного здания музея", говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл также сообщил, что в 2029 году планируется широко отметить 600-летие со дня возникновения первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге и что уже направил соответствующее письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина "с просьбой поддержать инициативу правительства Архангельской области о проведении на федеральном уровне в 2029 году празднования 600-летия монашеского освоения Соловецких островов".