В Москве выпало рекордное с 1999 года количество осадков для 20 августа

На главной метеостанции ВДНХ зафиксировали 47 мм осадков

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более половины от месячной нормы августа (60%) - 47 мм осадков - выпало на главной метеостанции ВДНХ в Москве в воскресенье, что стало суточным рекордом для 20 августа с 1999 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Москва обновила суточный рекорд осадков. Забыл добавить, что в Москве, на метеостанции ВДНХ, помимо 43 мм осадков, выпавших в течение воскресного дня, было еще 4 мм, которые принесла минувшая ночь - таким образом, суточное количество дождей за 20 августа 2023 года в столице становится равным 47 мм - это 60% от нормы августа", - написал он в своем Telegram-канале.

Леус отметил, что прошлый рекорд по количеству осадков был установлен 20 августа 1999 года и составил 18,2 мм.