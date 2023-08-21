Российские команды победили в большинстве номинаций международной премии "Кардо"

Они стали обладателями премии в 8 из 10 номинаций

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Команды и участники из России стали обладателями международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "Кардо" в 8 из 10 номинаций. Лауреатов объявили на церемонии закрытия в Ставрополе.

По данным организаторов, в номинации "Воркаут" лучшей стала команда из Москвы Steel brothers team, в номинации "Граффити" премию получил Arton из Воронежской области, в "Диджеинге" премию получили V1 Battle из Санкт-Петербурга, в "BMX" премия досталась Gorilla energy из Москвы, в "Скейтбординге" лучшими стали "Юнион скейтборды" из Москвы, в "Скуте" - Kickscootershop из Москвы. В "Брейкинге" обладателями премии стали Yalta summer jam из Республики Крым, в "Хип-хопе" - Hip-hop Kazan из Республики Татарстан.

Иностранные команды признаны лучшими в двух номинациях. Обладателем премии в номинации "Паркур" стала команда Storror из Великобритании, в номинации "Трикинг" премию получила команда Adrenaline worldwide из США. "Зрители все четыре дня сопровождали спортсменов, радовались победам, иногда сочувствовали. Показали доброту города Ставрополя, доброту людей", - сказал на церемонии губернатор края Владимир Владимиров.

Определение лучших в 2023 году проводили в несколько этапов. На первом экспертная группа провела международный мониторинг и определила топ-60 номинантов среди деятелей уличной культуры и спорта. По итогам народного голосования список лауреатов сократился вдвое. После подведения итогов отбора и работы независимого жюри определили победителей по каждому направлению.

Участниками гранд-финала "Кардо" в Ставрополе стали около 2,5 тыс. человек из 21 страны мира. Соревнования проходили по 10 направлениям - хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг. "Мы с вами люди нового времени, новой энергии, нового поколения. Хочется, чтобы мы были всегда про смыслы, про идеи, создавали прекрасное, светлое будущее вместе", - сказал на церемонии вручения премии гендиректор "Кардо" Валентин Работенко.

Помимо лауреатов, жюри определили победителей соревнований в каждом из направлений. Также состоялся грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи. Грант на более 1,4 млн рублей получил Владимир Купин из Алтайского края, 1,3 млн рублей - Петр Янченко из Ставропольского края, 630 тыс. рублей - Леонид Гаценко из Карачаево-Черкесии.

О премии

"Кардо" - международная конкурс-премия, целью которой является развитие и поддержка уличной культуры и спорта. Организаторами выступают АНО "Россия - страна возможностей", общественная организация уличной культуры и спорта "Улицы России", правительство Ставрополья, общественная организация "Оффбитс". Проект реализуется при поддержке Росмолодежи, Фонда президентских грантов, Общественной палаты РФ и Ассоциации волонтерских центров.