В Крыму на конкурсе "100 лет тому вперед" победили три фиджитал-проекта

Их авторы получили сертификат на посещение финала "Игр будущего" в Казани в 2024 году

СУДАК, 21 августа. /ТАСС/. Организаторы конкурса "100 лет тому вперед" наградили троих авторов фиджитал-проектов на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму. Лучшими признаны игра в фиджитал-городки, идея совместить компьютерную игру Dota и шахматы, а также проект по обучению иностранным языкам через танцы, сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида".

"Жюри выявлены трое победителей. Это Валерий Акимов, Ангелина Бердникова, Макар Лазарев. Валерий создает проект фиджитал-городков. Классические городки, но только упакованные в современные VR-технологии. Макар разработал проект, совмещающий Dota и шахматы. Шахматы дополняются реальными РПГ-механиками. Ангелина создала проект, помогающий людям учить иностранные языки с помощью танцев", - рассказали в пресс-службе.

Победители получили сертификат на посещение финала "Игр будущего" в Казани в 2024 году, в билет входит проживание и затраты на дорогу.

"За время конкурса "100 лет тому вперед", запущенному нами на фестивале при поддержке "Таврида. АРТ", мы убедились в том, что тематика фиджитал интересна молодежи, и участники фестиваля предложили множество идей, три из которых мы взяли для дальнейшей работы", - процитировали в пресс-службе организаторов конкурса.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

О фестивале

Пятый фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. В фестивале приняли участие более 3,5 тыс. профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовали пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт. Молодость" и фестиваль достижений российской науки.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.