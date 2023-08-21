В "Движении первых" заявили, что в организацию вступили 1 млн человек

К ее деятельности планируют привлечь еще 7 млн участников, отметил председатель правления РДДМ Григорий Гуров

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Порядка 1 млн человек уже стали участниками Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых", в планах - привлечь к деятельности организации еще 7 млн человек. Об этом заявил председатель правления организации Григорий Гуров в интервью газете "Ведомости".

"Сейчас зарегистрировался 1 млн человек. Это новые ребята, которые сами пришли и изъявили желание быть частью движения. В целом же движение образовали 26 учредителей других организаций. Это, например, "Большая перемена" и "Юнармия", у них есть своя членская база. "Большая перемена" - это около 5 млн участников, у "Юнармии" около 2 млн. Мы не окрашиваем сразу всех членов в "Движение первых". Наша задача - чтобы это было постепенное, добровольное включение ребят, когда они будут идентифицировать себя с движением", - отметил Гуров, отвечая на вопрос о достижениях РДДМ за год.

Он добавил, что задача организации состоит в том, чтобы в этом году к движению присоединились еще до 7 млн школьников и студентов. "Всего в России 18 млн школьников, если брать еще студентов среднего профессионального образования, то потенциально это около 20 млн ребят. Идеальная ситуация, когда в течение 3-5 лет все ребята от 6 до 18 лет станут членами движения. Но это требует времени, требует осмысленности", - отметил Гуров.

Филиалы организации

За прошедший год в России открыли свыше 20 тыс. первичных отделений РДДМ. "У нас уже открыто более 20 тыс. первичных отделений. Наша структура выглядит так: первичное отделение, которое открывается на базе молодежного центра, школы, дома культуры и других учреждений, где активно растет и развивается ребенок. Затем местный, региональный и федеральный уровень", - рассказал Гуров.

Он отметил, что в настоящий момент создано 89 региональных отделений. Всего в организации будут работать около 6 тыс. сотрудников.

Гуров подчеркнул, что в новых регионах "Движение первых" работает полноценно, как и в остальных субъектах РФ. "На новых территориях есть сложность с библиотечным фондом на русском языке, поэтому мы уже собрали больше 50 000 книг. Наша задача - собрать больше 300 тыс. книг, чтобы отправить их в разные школьные и общественные библиотеки", - сказал председатель правления РДДМ.

К новому учебному году организация совместно с обществом "Знание", платформой "Россия - страна возможностей", Народным фронтом и партией "Единая Россия" подготовила специальные наборы первоклассника для детей из новых регионов. Всего такие наборы со всем необходимым для школы получит около 30 тыс. первоклассников. "Там, где идут активные боевые действия, мы также помогаем: работаем в пунктах временного размещения, обеспечивая детей играми, раскрасками и элементарными вещами. Стараемся быть полезными и помогать семьям с детьми, когда их эвакуировали с линии боевого соприкосновения", - добавил глава движения.

"Движение первых" было создано по инициативе президента РФ Владимира Путина в июле 2022 года, его участниками могут стать дети в возрасте от 6 лет. Среди целей движения - содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.