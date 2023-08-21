В России за год открыли более 20 тыс. филиалов "Движения первых"

Председатель правления организации Григорий Гуров отметил, что всего в структуре будут работать около 6 тыс. сотрудников

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. первичных отделений Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" открыли в России за прошедший год. Об этом сообщил председатель правления организации Григорий Гуров в интервью газете "Ведомости".

"У нас уже открыто более 20 тыс. первичных отделений. Наша структура выглядит так: первичное отделение, которое открывается на базе молодежного центра, школы, дома культуры и других учреждений, где активно растет и развивается ребенок. Затем местный, региональный и федеральный уровень", - рассказал Гуров.

Он отметил, что создано 89 региональных отделений. Всего в организации будут работать около 6 тыс. сотрудников.

Гуров подчеркнул, что в новых регионах "Движение первых" работает полноценно, как и в остальных субъектах РФ. "На новых территориях есть сложность с библиотечным фондом на русском языке, поэтому мы уже собрали больше 50 тыс. книг. Наша задача - собрать больше 300 тыс. книг, чтобы отправить их в разные школьные и общественные библиотеки", - сказал председатель правления РДДМ.

К новому учебному году организация совместно с обществом "Знание", платформой "Россия - страна возможностей", Народным фронтом и партией "Единая Россия" подготовила специальные наборы первоклассника для детей из новых регионов. Всего такие наборы со всем необходимым для школы получит около 30 тыс. первоклассников. "Там, где идут активные боевые действия, мы также помогаем: работаем в пунктах временного размещения, обеспечивая детей играми, раскрасками и элементарными вещами. Стараемся быть полезными и помогать семьям с детьми, когда их эвакуировали с линии боевого соприкосновения", - добавил глава движения.

"Движение первых" было создано по инициативе президента РФ Владимира Путина в июле 2022 года, его участниками могут стать дети в возрасте от шести лет. Среди целей движения - содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.