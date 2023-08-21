21 августа, 01:58

Китай и КНДР возобновили прерванное в 2020 году пассажирское авиасообщение

В 09:50 по местному времени в Пекине ожидается самолет из Пхеньяна

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Китай и КНДР в понедельник возобновляют пассажирское авиасообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные пекинского международного аэропорта Шоуду.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте аэропорта, в 09:50 по местному времени (04:50 мск) в Пекине ожидается самолет из Пхеньяна. Рейс JS151 осуществляет авиаперевозчик КНДР Air Koryo. Он прибывает во второй терминал Шоуду.

Вылет в обратном направлении будет осуществлен той же компанией в 13:05 (08:05 мск), рейс JS152. 

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