Китай и КНДР возобновили прерванное в 2020 году пассажирское авиасообщение

В 09:50 по местному времени в Пекине ожидается самолет из Пхеньяна

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Китай и КНДР в понедельник возобновляют пассажирское авиасообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные пекинского международного аэропорта Шоуду.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте аэропорта, в 09:50 по местному времени (04:50 мск) в Пекине ожидается самолет из Пхеньяна. Рейс JS151 осуществляет авиаперевозчик КНДР Air Koryo. Он прибывает во второй терминал Шоуду.

Вылет в обратном направлении будет осуществлен той же компанией в 13:05 (08:05 мск), рейс JS152.