В Приморье ожидаемые дожди могут привести к паводкам на западе края

Возможны выходы воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Фронтальные разделы и связанные с ними дожди, которые ожидаются в Приморье 22-23 августа, могут привести к локальным паводкам в западной части региона, сообщается в гидрологическом бюллетене Приморского гидрометцентра.

"В связи с прогнозируемыми на 22-23 августа дождями в западной половине края возможно формирование локальных паводков высотой подъема 0,5-1,5 м. В условиях повышенной водности на отдельных участках рек ожидаются выходы воды из низких берегов, подтопление прилегающих территорий", - говорится в документе.

При этом гидрологи отмечают, что в целом паводковая ситуация на реках Приморского края стабилизировалась. Сегодня на большинстве рек края наблюдается спад воды. Интенсивность спада составляет преимущественно 2-39 см за сутки. Отмечается постепенное освобождение пойм от подтоплений.

"Высокие уровни воды при опасных отметках сохраняются в нижнем течении р. Большая Уссурка и в среднем течении р. Уссури в Дальнереченском районе. Сохраняется подтопление пойм Уссури в среднем течении, Арсеньевка, Илистая, Комиссаровка, Малиновка в их нижнем течении, Большая Уссурка в среднем и нижнем течении. 22-23 августа в нижнем течении р. Большая Уссурка и в среднем течении р. Уссури в Дальнереченском районе уровни уйдут с опасных отметок", - говорится в бюллетене.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов неделю назад. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, вода отрезала от сообщения 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.