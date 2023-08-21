На Камчатке восстановили сообщение с поселком Паужетка после обрушения моста

Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев, переправляться через брод могут машины "Урал"

ТАСС, 21 августа. Дорожное сообщение с поселком Паужетка Усть-Большерецкого района Камчатского края частично восстановлено после спада уровня воды в реке Паужетке. Как сообщил ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев, появилась возможность проезда проходимых машин "Урал".

"Проезд восстановлен по воде. Поскольку вода спала, мы оборудовали заезд и выезд к броду, по которому проходит "Урал". Всех туристов, кто изъявил желание вернуться, мы переправили. Также с помощью трактора перетянули через брод легковые машины и внедорожники автовладельцев, которые изъявили желание выбраться", - рассказал министр.

Он добавил, что пока уровень воды, который составляет около 1 м, не позволяет преодолеть брод небольшим автомобилям.

18 августа вследствие повышения уровня воды в Паужетке произошло обрушение моста. Без сообщения остался поселок Паужетка, где проживают около 80 человек в 11 жилых домах.

Ранее прокуратура Усть-Большерецкого района организовала проверку по факту обрушения моста. По данным главы Усть-Большерецкого района Кирилла Волкова, 140 человек были отрезаны от остальных населенных пунктов края: из них 51 человек - местные жители, 14 - работники электростанции, остальные - гости и туристы, приехавшие в поселок.