Главу "Примавтодора" освободили от должности из-за жалоб жителей на дороги Приморья

Как сообщил глава региона Олег Кожемяко, исполнять обязанности руководителя "Примавтодора" будет Николай Зайцев, ранее занимавший должность первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Директор предприятия "Примавтодор", которое занимается ремонтом и обслуживанием дорог в Приморском крае, освобожден от должности из-за регулярных жалоб жителей на состояние дорог. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Кожемяко.

"От занимаемой должности освобожден директор "Примавтодора" Алексей Ширшов. Мы регулярно получаем жалобы от населения на состояние региональных дорог. И это при том, что правительство края усилило "Примавтодор" новой техникой, увеличило экономическую поддержку. Однако управление компанией, силами и средствами налажено неудовлетворительно, нет четкой координации и стратегии", - написал Кожемяко.

Он уточнил, что с 21 августа исполнять обязанности руководителя "Примавтодора" будет Николай Зайцев, задача которого будет заключаться в том, чтобы организовать качественную и эффективную работу предприятия. Кожемяко уточнил, что Зайцев ранее занимал должность первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Приморья и охарактеризовал его как опытного дорожника. Также губернатор написал, что планируется продолжать усиливать "Примавтодор" техникой.

Пресс-служба краевого правительства 7 августа сообщила, что от должностей по требованию губернатора освобождаются директора филиалов "Надеждинский" и "Хасанский" компании "Примавтодор". Сообщалось, что Кожемяко раскритиковал дорожников за плохое содержание хасанской трассы, вызывающей нарекания как жителей, так и гостей края, а именно эта дорога принимает на себя весь поток туристов, желающих отдохнуть на приморских пляжах.