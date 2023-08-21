На фестивале под Томском российские мастера вырезали из дерева Буратино и папу Карло

Композиция заняла первое место в номинации "Парковая скульптура"

ТОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Плотник из Башкортостана Александр Матерков победил в главном конкурсе международного фестиваля народных ремесел "Праздник топора", который проходит под Томском. Он вырезал из дерева папу Карло, который наказывает Буратино за плохое поведение - скульптура называется "Воспитание", сообщили ТАСС в пресс-службе администрации.

"Первое место в номинации "Парковая скульптура" завоевал Александр Матерков из Башкортостана с работой "Воспитание". Второе место занял хабаровчанин Данил Цой, изготовивший скульптуру "Цой жив". Третий приз - у Ильи Текина и Даниила Амбросова из Хабаровского края за работу "За двумя зайцам погонишься, ни одного не поймаешь", - сказали в пресс-службе.

Работа победителя представляет собой сцену, как папа Карло воспитывает Буратино - вбивает гвозди.

Ранее в пресс-службе обладминистрации сообщали ТАСС, что в 2023 году на праздник приехали мастера из Белоруссии, Кубы, Китая, Ирана, Казахстана, Монголии, Киргизии, Турции и России. В конкурсах участвуют почти 200 человек. Больше всего мастеров традиционно заявились на конкурс плотников "Деревянное мастерство", в нем участвуют 90 мастеров. Помимо этого, на фестивале проходят конкурсы кузнецов, керамистов и берестянщиков.

Международный фестиваль народных ремесел "Праздник топора" ежегодно проходит на территории сельского парка "Околица" (Томский район, село Зоркальцево). Он направлен на сохранение устойчивых традиций деревянного зодчества и народных ремесел. Это один из крупнейших подобных фестивалей в стране.