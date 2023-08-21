В Казахстане для подразделений МЧС закупят более 70 беспилотников

На эти цели выделят $1,3 млн

АСТАНА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Казахстана выделит свыше 633 млн тенге ($1,3 млн) на закупку для подразделений МЧС более 70 беспилотников и 5 водосливных устройств. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"Правительство принимает дополнительные меры по дооснащению подразделений МЧС специальными устройствами. На эти цели из резерва правительства выделено более 633 млн тенге. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов", - говорится в сообщении.

Средства направят на приобретение 71 беспилотного летательного аппарата и 5 водосливных устройств для воздушных судов МЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. "На сегодняшний день в распоряжении подразделений МЧС имеется 27 беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем произошедшие в текущем году пожары и другие ЧС показали, что этого количества недостаточно", - пояснили в пресс-службе.

Отмечено, что в настоящее время для забора воды из открытых водоемов и ее доставки по воздуху к очагам природных пожаров в наличии имеется 12 водосливных устройств. Авиапарк МЧС при этом состоит из 34 многофункциональных воздушных судов.

"Таким образом, покупка новых беспилотников и водосливных устройств позволит повысить эффективность соответствующих подразделений при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Напомним, ежегодно в республике регистрируется порядка 1 тыс. лесных и степных пожаров, а также порядка 4 тыс. природных загораний", - уточнили в пресс-службе.