Авиакомпания "Россия" запустит рейсы из Красноярска в Новый Уренгой

Полеты будут выполняться с 16 сентября

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" в средине сентября запустит рейсы из Красноярска в Новый Уренгой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Красноярска.

"Авиакомпания "Россия" открывает прямые рейсы в Новый Уренгой. Полеты будут выполняться по средам и субботам", - говорится в сообщении. В пресс-службе аэропорта сообщили ТАСС, что рейсы будут выполняться с 16 сентября. Вылет из Красноярска - в 08:30 (04:30 мск), прилет в Новый Уренгой - в 09:10 (07:10 мск), вылет из Нового Уренгоя - в 10:20 (08:20 мск), прилет - в 14:45 (10:45 мск). Стоимость билета в одну сторону начинается от 6,7 тыс. рублей, туда-обратно - 13,4 тыс. рублей.