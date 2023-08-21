Домодедово ограничил вылет и прилет рейсов

Изменения действуют с 06:26

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Домодедово временно ограничил вылет и прилет рейсов, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 06:26", - пояснили в пресс-службе.

Раннее в Минобороны сообщили, что средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский беспилотник, он потерпел крушение в Рузском районе Московской области. Аэропорт Внуково также ограничил вылет и прилет рейсов.