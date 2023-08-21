Китай и КНДР отменили первые с 2020 года авиарейсы между двумя странами

Причина такого решения не называется

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Китай и КНДР отменили первые с 2020 года пассажирские авиарейсы между двумя странами, которые были запланированы на понедельник. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила справочная служба пекинского международного аэропорта Шоуду.

"Рейсы из Пхеньяна и в обратном направлении, запланированные на сегодня, были отменены", - сообщила работник аэропорта.

Она посоветовала отслеживать информацию касательно дальнейших полетов из Пекина в КНДР. Работник также не назвала причину отмены рейсов в Пхеньян и обратно, посоветовав обратиться для этого к организации, которая должна была их выполнять.

Ранее на сайте Шоуду была опубликована информация, согласно которой в 09:50 по местному времени (04:50 мск) в Пекине ожидался самолет из Пхеньяна - рейс JS151 планировала осуществлять компания КНДР Air Koryo. Вылет в обратном направлении (JS152) должен был обеспечить тот же авиаперевозчик в 13:05 (08:05 мск).