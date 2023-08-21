Аэропорты Внуково и Домодедово работают в штатном режиме

Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов вводились с 06:26 до 08:30

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Внуково и Домодедово с 8:30 возобновили штатную работу после введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах аэропортов.

"С 8:30 международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - заявили в пресс-службе.

"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 06:26 до 08:30. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - подчеркнули в Домодедово.

Ранее в пресс-службе аэропорта Казань также сообщили ТАСС о введении ограничений в столичном аэропорту Шереметьево. Аэропорт Казань принял на запасной аэродром 4 рейса: из Орска, Челябинска и 2 рейса из Екатеринбурга.

В понедельник Минобороны РФ сообщило об отражении атак двух беспилотников в Московской области: один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Рузском районе, второй был сбит над территорией Истринского района.