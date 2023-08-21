21 августа, 05:57

В аэропорту Казани приземлились четыре рейса, следовавших в Шереметьево

Минобороны сообщило об отражении атак двух беспилотников в Подмосковье

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Аэропорт Казани принял четыре рейса, следовавших в аэропорт Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Казань.

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"21 августа в период с 07:00 до 08:00 в связи с введенным временным режимом аэропорта Шереметьево международный аэропорт Казань принял на запасной аэродром четыре рейса: из Орска, Челябинска и два рейса из Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило об отражении атак двух беспилотников в Московской области: один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Рузском районе, второй был сбит над территорией Истринского района. Аэропорты Внуково и Домодедово сообщали о временных ограничениях на прилет и вылет рейсов. Оба аэропорта работают в штатном режиме. 

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